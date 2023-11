Người đàn ông đâm chết đồng hương trước cửa trọ: Mâu thuẫn vì chê nhậu yếu

Chiều 8/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy lời khai ông N.Đ.C. (40 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông bị đâm tử vong trước cửa phòng trọ.

Nạn nhân là anh L.H.S. (33 tuổi, quê Hải Phòng).

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường (Ảnh: Lam Giang)

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai, tối 7/11 trong lúc ăn nhậu cùng anh C. tại một bãi xe ở phường Hiệp Bình Chánh. Anh S. uống 12 lon anh C. mới uống được 5 lon nên chế giễu anh C. nhậu yếu. Lúc này, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên anh S. bỏ về, về đến nhà anh S. gọi điện đe dọa giết anh C.

Đến rạng sáng 8/11, anh S. cầm theo hung khí đến dãy trọ nằm trong hẻm 7, đường 40, phường Hiệp Bình Chánh tìm anh C. để giải quyết mâu thuẫn. Thời điểm trên, anh C. thủ sẵn dao. Khi cả hai lời qua tiếng lại trước cửa phòng, S. dùng hung khí đâm anh C. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 0h cùng ngày, người dân trong hẻm 7, đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, nghe tiếng la hét của hai người đuổi đánh nhau. Đến kiểm tra, họ phát hiện anh S. nằm bất động, tử vong trước cửa một phòng trọ trong hẻm. Thời điểm này, trên người nạn nhân có vết thương sâu ở vùng bụng nghi bị vật nhọn đâm.

Công an TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc. Theo nhân chứng, cả hai là bạn đồng hương. Công an đã bắt giữ nghi phạm và thu giữ tang vật ngay sau đó.