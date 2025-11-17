Lê Trung Khoa bị khởi tố

Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng tội danh trên, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai).

Cả 2 bị can bị cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lê Trung Khoa (Ảnh: FBNV).

Lê Trung Khoa (SN 1971, tại Thanh Hóa), sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de.

Thoibao.de thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam. Nhiều nội dung trên trang xuyên tạc, kích động, phản động, một số bài viết dùng ngôn ngữ suy diễn, dự báo nội bộ chính trị không có bằng chứng.

Gần đây, Lê Trung Khoa và thoibao.de đối mặt với vụ kiện dân sự của Vingroup và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại tòa án Đức.

Nguyên nhân là hàng loạt bài viết và video trên thoibao.de cáo buộc Vingroup “hối lộ nhà báo”, “gian lận”, “can thiệp chính trị”, nhưng không cung cấp được chứng cứ xác thực.

Tại phiên xử tại Berlin tháng 11, tòa cho rằng các cáo buộc của Khoa không được chứng minh, yêu cầu gỡ bỏ một số nội dung và cảnh báo mức phạt hành chính lên tới 250.000 EUR nếu tái phạm, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật Đức.