Người đàn ông hai lần áp sát xe máy sàm sỡ phụ nữ ở Tây Ninh

Ngày 12/5, Công an xã Tân Tập (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với T.V.D. (29 tuổi, ngụ xã Tân Tập) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ khi đang lưu thông trên đường.

Theo công an, khoảng 13h40 ngày 10/5, chị B. (18 tuổi) chạy xe máy trên đường ĐT830, đoạn qua ấp Tân Đông, xã Tân Tập thì bị D. lái xe máy từ phía sau áp sát, dùng tay đụng chạm vào vùng nhạy cảm rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, tại khu vực đường nội bộ cảng quốc tế Long An, thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, D. tiếp tục áp sát xe máy của chị T. (21 tuổi) và có hành vi sàm sỡ tương tự rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo của hai bị hại, Công an xã Tân Tập phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, trích xuất camera an ninh, truy tìm và mời D. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi. Người này khai trước đó có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến việc sàm sỡ hai phụ nữ đang lưu thông trên đường.