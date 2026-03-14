Khởi tố 18 người đập phá nhà và ô tô ở Tây Ninh

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, tống đạt quyết định khởi tố 18 bị can, trong đó bắt tạm giam 12 người để điều tra về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

12 bị can bị bắt tạm giam gồm: Phạm Thành Long (38 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập), Lê Nguyễn Anh Rô Uyên (24 tuổi), Huỳnh Thanh Vĩnh (28 tuổi), Ngô Chí Dỉnh (24 tuổi), Trương Công Nhân (31 tuổi), Lương Minh Khôi (21 tuổi), Nguyễn Hoàng Thái (19 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hiệp), Phạm Vũ Linh (20 tuổi), Võ Minh Huy (19 tuổi, cùng ngụ xã Mộc Hóa), Nguyễn Phi Long (21 tuổi, ngụ phường Kiến Tường), Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Bình Hòa) và Phan Văn Chanh (18 tuổi, quê Đồng Tháp).

Một số người trong nhóm đập phá nhà ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Theo công an, khoảng 16h20 ngày 29/9/2025, nhóm thanh niên đi xe máy đến nhà ông V.V.M. (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh), dùng gạch, đá ném vào nhà, đồng thời la hét gây mất an ninh trật tự. Không thấy chủ nhà mở cửa, cả nhóm lên xe rời đi.

Thời điểm này, ông M. phát hiện vụ việc qua camera nên lái xe chạy về từ nhà mẹ vợ ở ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập.

Khi đến gần nhà, ông M. dừng ô tô quan sát. Nhóm thanh niên phát hiện chiếc ô tô của ông M. nên quay lại, cầm đá ném làm vỡ kính chắn gió và kính bên trái của xe.

Bị nhóm người tấn công, nạn nhân lái ô tô rời khỏi khu vực và trình báo Công an xã Tân Thạnh.

Sau khi đập phá, nhóm này rời khỏi hiện trường. Căn cứ kết quả giám định thiệt hại tài sản cùng các tài liệu, Công an tỉnh Tây Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.