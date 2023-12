Người đàn ông giấu ma túy vào "chỗ hiểm" nhưng không thoát

Ngày 1/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Văn Phúc và Quang Văn Vinh (cùng 36 tuổi, trú bản Tỉn Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng khi các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lương Văn Phúc tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, trong thời gian đi làm xưởng gỗ ở Bình Dương, Vinh có quen một người tên Trúc, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Sau một tuần, công việc không phù hợp, Vinh bỏ về quê, hai người không còn liên lạc với nhau.

Tối 19/6, Trúc bất ngờ gọi điện "đặt hàng" Vinh 1 cây heroin. Vinh rủ thêm người bạn cùng bản là Lương Văn Phúc đi mua ma túy bán kiếm lời.

Sáng 22/6, Phúc và Vinh đến bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong) tìm người bán ma túy. Mặc dù không quen biết nhưng một người đàn ông dân tộc Mông ở đây đã đồng ý bán nợ cho Phúc 1 cây heroin với giá 16 triệu đồng.

Bị cáo Quang Văn Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhận số ma túy có khối lượng gần 37,5g được bọc trong bao cao su, Phúc cho vào quần lót để giấu rồi cùng Vinh chạy xe máy xuống huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) giao cho Trúc. Cả hai thống nhất bán số ma túy này với giá 28 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp giao hàng cho khách thì Phúc, Vinh bị Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo trình bày do nhận thức pháp luật hạn chế, phạm tội lần đầu mong được khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Phúc và Quang Văn Vinh mỗi bị cáo 15 năm tù.