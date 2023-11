Tài xế dương tính với chất ma túy khai cắn viên nén giống kẹo

Chiều 30/11, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng PC08) phối hợp Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nhà Bè, Công an quận 7, Công an quận 4 lập chốt kiểm soát giao thông tại giao lộ Phạm Hữu Lầu - Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Lúc 14h50, tổ công tác phát hiện nam tài xế xăm trổ lái xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế T. bị CSGT tạm giữ, bàn giao Công an xã Phước Kiển (Ảnh: An Huy).

CSGT không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn nhưng nghi vấn sử dụng chất cấm nên kiểm tra thêm. Qua xét nghiệm, CSGT phát hiện tài xế này dương tính với chất ma túy.

Người này được xác định là T.Q.T. (25 tuổi, quê An Giang). Tổ công tác đã bàn giao T. cho Công an xã Phước Kiển.

Tại trụ sở, nam thanh niên khai 10 ngày trước đi chơi cùng nhóm bạn, anh được một người cho viên nén màu trắng như kẹo, cắn vào có cảm giác phê.

"Tôi thấy viên đó giống như kẹo nên cắn thử. Đã qua 10 ngày rồi, tôi không ngờ vẫn còn chất cấm trong người", tài xế này chia sẻ.

Công an xã Phước Kiển đang lập hồ sơ và xử lý tài xế T. theo quy định.