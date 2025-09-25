Người đàn ông cầm dao chém loạn xạ sau lễ cúng 49 ngày mất của con

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bạch Văn Thuận (37 tuổi) mức án 13 năm tù về tội Giết người, còn Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi) lĩnh 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng thể hiện khoảng 18h ngày 3/3/2024, tại nhà mình ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, bà S. làm lễ cúng 49 ngày mất con. Người mất là con chung của bà S. và chồng cũ là bị cáo Nguyễn Văn Hùng.

Quá trình làm lễ cúng có một số người đến ăn cơm, uống rượu, trong đó có bị cáo Hùng và Thuận (cháu bà S.).

Trong lúc ăn cơm, Hùng và Thuận xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, ông Hùng cầm chiếc bát sứ đập vào mặt Thuận. Lúc này mọi người can ngăn đẩy Hùng về nhà.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Mặc dù đã về nhà nhưng do chưa nguôi cơn bực nên Nguyễn Văn Hùng đã lấy dao đi tìm Thuận đánh trả thù. Trên đường đi được một người can ngăn Hùng đã chém anh này trúng cẳng tay.

Chưa dừng lại, Hùng tiếp tục cầm dao chạy về phía nhà bà S. chửi bới. Khi đến khu vực cổng nhà vợ cũ, ông ta cầm dao chém trúng em trai bà S..

Lúc này, Thuận thấy ông Hùng dùng dao chém mọi người nên cầm chiếc kéo ra "nghênh chiến".

Sau đó Thuận dùng kéo đâm nhiều nhát vào người đối thủ. Về phần bị cáo Hùng đã dùng dao chém 2 nhát vào chân Thuận. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Nguyễn Văn Hùng bị tổn hại 41% sức khỏe.

Những người khác bị thương nhẹ nên từ chối giám định thương tích.