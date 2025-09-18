Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án giết người xảy ra cách đây 40 năm tại Hà Nội

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (67 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội Giết người. Vụ án xảy ra cách đây 40 năm.

Sau thời gian xét hỏi và tranh luận Hội đồng xét xử (HĐXX) đã trả hồ sơ thêm lần nữa để điều tra bổ sung.

Trước đó vào tháng 5, TAND TP Hà Nội cũng đã đưa vụ án ra xét xử, song HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên Trường Tuyên huấn Trung ương) và bà Chu Kim Thúy (người bán cá) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Khi đó, ông Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn.

Ông Hòa đã đánh ông Thái và ông Lập. Bị đánh, ông Thái về Trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra.

Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Hòa bị thương. Ông Thái xông vào đánh bị cáo Hòa. Ông Hòa chạy về nhà nhóm học viên cũng đuổi theo.

Về đến nhà, ông Hòa lấy thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng em trai là ông Lý Quang Minh đánh nhau với nhóm học viên Trường Tuyên huấn.

Toà án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khi đánh nhau, ông Hòa cầm chân ghế khua vào đám đông và đánh trúng đầu ông Trần Nam Trung. Sau đó, ông Trung được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bị thương vùng đầu, sập hộp sọ...

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hòa bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/8/2024, Lý Quang Hòa đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát cho biết, sau khi xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến việc ông Trần Nam Trung tử vong vào tối 26/11/1985, nhóm học viên Trường Tuyên huấn quay lại nhà bị cáo đốt nhà.

Tại phiên tòa, ông Lý Quang Minh trình bày, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên Trường Tuyên Huấn quay lại đốt nhà ông. Ngôi nhà bị cháy sạch và người nhà ông Minh phải đi nơi khác tá túc.

Riêng ông Minh ở lại ngôi nhà bị cháy và mất một năm sau mới có thể sửa sang lại ngôi nhà để tiếp tục sinh sống.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản nói trên đại diện Viện kiểm sát cho hay, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và ngày 26/11/1985 đã khởi tố vụ án Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân.

Đến nay xác định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa ngày 17/9, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng tại cơ quan điều tra bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội,...

Sau thời gian xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử một lần nữa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung còn mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo Hòa với người làm chứng.