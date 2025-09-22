2 tân sinh viên mất tích được tìm thấy trong khách sạn ở Tây Ninh

Chiều 21/9, Học viện Hàng không Việt Nam ra cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên.

Học viện Hàng không Việt Nam ra cảnh báo khẩn cấp về việc sinh viên bị lừa đảo (Ảnh: T.H).

Theo nhà trường, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 17/9 đến 20/9), hai tân sinh viên trường này bị mất tích bí ẩn, gia đình không liên lạc được. Với sự phối hợp giữa gia đình, cơ quan chức năng và nhà trường, đã tìm thấy các em tại Tây Ninh và đưa các em trở về an toàn.

Thông tin ban đầu từ phía Học viện Hàng không Việt Nam, hai em sinh viên này bị dụ dỗ và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế. Sau đó, các em được tìm thấy ở khách sạn tại Tây Ninh.

Tin nhắn của một trong hai sinh viên bị mất tích nhắn cho gia đình thông báo về việc được mời tham dự chương trình trao đổi kinh nghiệm học tập quốc tế (Ảnh: T.H).

“Khi sinh viên đầu tiên bị lừa đảo được đưa về, chúng tôi vừa ra cảnh báo thì ngay sau đó, sinh viên thứ 2 tiếp tục bị lừa với chiêu thức như trên”, văn bản cảnh báo nêu rõ.

Học viện Hàng không Việt Nam cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực; chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức của nhà trường, thầy cô cố vấn học tập của học viện.