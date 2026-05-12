Dùng bẫy lưới bắt 360 con chim hoang dã

Ngày 12/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT Tam Điệp của đơn vị vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn chim hoang dã còn sống.

Trước đó, tối 11/5, Tổ công tác Trạm CSGT Tam Điệp thực hiện chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 36B1- 175.XX chở theo thùng nhựa chứa 360 cá thể chim hoang dã còn sống.

Tiến hành làm việc, người đàn ông trên khai tên là Đ.C.H. (SN 1980, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Anh H. cho biết, số chim trên được bẫy bằng lưới tại địa bàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, đang trên đường vận chuyển về Thanh Hoá để bán kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ vụ việc cho lực lượng Kiểm lâm xử lý theo quy định pháp luật.