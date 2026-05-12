Thu giữ 220 cá thể chim di đá không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường tuyên truyền, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công an cho biết, những ngày qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh chim cảnh trên phố Tăng Bạt Hổ.

Qua kiểm tra, tại hộ kinh doanh của ông H.M.H. (trú tại phường Tây Hồ), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 80 cá thể chim di đá thuộc danh mục động vật rừng.

Tại hộ kinh doanh của bà L.T.T. (ở phường Hoàng Mai), tổ công tác thu giữ 70 cá thể chim di đá. Tại hộ kinh doanh của bà Đ.T.H. (trú tại phường Hồng Hà), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 70 cá thể chim di đá.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 hộ kinh doanh đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim di đá này.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ toàn bộ số chim để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua chim cảnh cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, tránh mua bán các loài chim thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm hoặc không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở (Ảnh: Bộ Công an).

Khi giao dịch, người mua cần yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của chim. Trường hợp vô tình mua hoặc bắt được các loài chim quý hiếm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản nhằm đấu tranh, ngăn chặn vi phạm, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã.