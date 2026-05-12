Nguyên công chức địa chính bị bắt vì làm sai hồ sơ 33ha đất rừng

Ngày 12/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Sỹ Cương (43 tuổi, trú tại xóm Trung Thành, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Lương Sỹ Cương (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo cơ quan công an, Cương nguyên là công chức địa chính UBND xã Sảng Mộc. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định trong giai đoạn 2021-2022, Cương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác lập hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Hành vi của bị can bị cáo buộc đã làm sai lệch nội dung hồ sơ đối với 33ha đất rừng sản xuất tại xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND khu vực 5 phê chuẩn. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.