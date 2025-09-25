Nhận "chạy án" chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng nam ca sĩ lĩnh 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú (51 tuổi, ca sĩ, trú tại Phú Thọ) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Lê Nhật Văn (54 tuổi, trú tại Hải Phòng) mức án 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thái Ngôn (54 tuổi, trú tại TP HCM) mức án 7 năm tù.

Cáo trạng xác định, bà N.T.S. và con gái tên L.T.T.T. xảy ra tranh chấp di sản thừa kế.

Năm 2020, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên chị T. thắng kiện, bà S. kháng cáo. Đến năm 2021 TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà S., chị T. không đồng tình nên đề nghị giám đốc thẩm.

Tháng 12/2022, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Biết việc này, một người con gái khác của bà S. là chị L.T.T.H. đến gặp, nhờ Lê Nhật Văn tìm người tác động đến TAND tối cao để rút lại kháng nghị.

Sau đó Văn đã nhờ Nguyễn Thái Ngôn tìm người giúp. Ngôn gọi điện cho Ngô Quang Tú trình bày nội dung vụ việc. Tú đồng ý, yêu cầu chị H. mang tiền ra Hà Nội gặp.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phan Tuyến).

Cuối tháng 12/2022, Tú nhờ ông N. là một cán bộ TAND Tối cao tác động để rút lại quyết định kháng nghị, đồng thời xin cho chị H. gặp trực tiếp.

Ông N. nhận lời và nói tối hôm sau sẽ tiếp khách tại một nhà hàng hải sản.

Tới hẹn, Tú đưa chị H. đến nhà hàng, yêu cầu chuẩn bị 200.000.000 đồng làm "quà ra mắt".

Sau khi nghe câu chuyện của chị H., ông N. nói "nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng" rồi ra về.

Cả Tú và ông N. đều khai Tú không đưa 200 triệu đồng cho ông N. mà giữ lại.

Tháng 1/2023, ông N. nhắn tin cho Tú với nội dung: "Vụ kia chịu rồi em à! Trả lời đơn rồi - không thể!". Tú sau đó đến nhà riêng gặp ông N. và được thông báo không thể giúp chị H. vì quyết định kháng nghị là đúng.

Biết rõ không thể thay đổi vụ việc theo mong muốn của chị H. nhưng Tú vẫn gọi cho chị này yêu cầu chuẩn bị 2-3 tỷ đồng mang ra Hà Nội để lo việc.

Tin lời, chị H. chuyển 2,5 tỷ đồng cho Tú. Số tiền này được Tú chuyển cho bị cáo Văn 200.000.000 đồng, bị cáo Ngôn 150.000.000 đồng.

Khoảng 1 tuần sau, để chị H. yên tâm, Tú hẹn chị này gặp ông N. tại một nhà hàng. Theo đề nghị của Tú, chị H. ngồi ở tầng 1, còn Tú và ông N. ngồi ở tầng 2.

Ăn uống xong, Tú quay xuống tầng 1, đưa 1 tỷ đồng cho chị H. và nói "bác N. bảo gần tết rồi chưa xử lý được, vợ chồng em vất vả quá nên bác gửi lại em".

Chị H. nhận số tiền rồi chuyển 50.000.000 đồng cho Tú để thanh toán tiền ăn.

Bên cạnh đó chị H. cũng chuyển cho các bị cáo Văn, Ngôn 100.000.000 đồng vì có công giới thiệu.

Tháng 4/2023, TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm trong vụ việc liên quan đến mẹ chị H..

Đến lúc này, Tú vẫn yêu cầu người phụ nữ chuyển thêm 1 tỷ đồng để lo việc và được đồng ý.

Song do chờ lâu nhưng không được việc nên chị H. yêu cầu Tú trả tiền, đồng thời gọi điện trình bày sự việc với ông N..

Ông N. liền yêu cầu Tú đến gặp. Tú giải thích có vay tiền của chị H. và đã hoàn trả.

3 tháng sau, ông N. trực tiếp gặp và nói chị H. nên tố cáo sự việc ra cơ quan công an. Chị N. sau đó tố giác nhóm của Tú đã lừa mình 2,8 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết, Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do kinh doanh khó khăn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, xin xem xét giảm nhẹ vì bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Về phía mình, thẩm phán N. được xác định không biết việc bị cáo Tú nhận 2,8 tỷ đồng của chị H., nên không xem xét trách nhiệm.