Người đàn ông bị khởi tố vì mua bình rượu ngâm rắn hổ mang chúa

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết (44 tuổi, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10h ngày 25/12/2025, tổ công tác Công an phường Định Công trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên phố Trần Hòa phát hiện một ô tô đang dừng, đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Bình rượu ngâm rắn hổ mang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một bình thủy tinh chứa một cá thể rắn hổ mang chúa ngâm rượu. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn.

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận đang vận chuyển bình rượu ngâm rắn hổ mang chúa nói trên cho Phạm Duy Thuyết.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý bị can theo quy định.