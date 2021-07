Nam thanh niên bị khởi tố vì liều lĩnh phá rừng để trồng keo

Dân trí Một đối tượng tại Quảng Bình đã bị công an khởi tố về tội hủy hoại rừng sau khi thuê người cùng chặt phá rừng để lấy đất trồng keo.

Ngày 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can một đối tượng về tội hủy hoại rừng. Đối tượng này là Phan Công Tuân (SN 1990, trú tại thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa).

Đối tượng Phan Công Tuân bị khởi tố về tội hủy hoại rừng.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào cuối tháng 2/2021, đối tượng Phan Công Tuân đã chủ động bàn với vợ về việc thuê người và trực tiếp chặt phá rừng để lấy đất trồng keo tại khu vực rừng Hung Tún, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng tại Quảng Bình cũng đã vào cuộc làm rõ. Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, diện tích rừng bị phá trên thuộc khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 103A, thuộc sự quản lý của UBND xã Hóa Tiến. Diện tích rừng bị thiệt hại là gần 2 ha.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Tuân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

