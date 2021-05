Khởi tố hai đối tượng chặt phá hàng nghìn mét vuông rừng tự nhiên

Dân trí Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương và Phạm Văn Sa do hủy hoại hơn 15.000 m2 rừng tự nhiên.

Ngày 20/5, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (28 tuổi) và Phạm Văn Sa (25 tuổi) cùng trú xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Hai đối tượng này bị khởi tố về tội hủy hoại rừng. Trước đó, tháng 6/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ phát hiện gần 30.000 m2 rừng tự nhiên tại lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441 thuộc xã Ba Xa bị lâm tặc tàn phá. Xác định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, có dấu hiệu phạm tội nên lực lượng kiểm lâm chuyển vụ việc cho Công an huyện Ba Tơ điều tra. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ phá rừng (Ảnh minh họa). Qua điều tra, Công an huyện Ba Tơ xác định, đối tượng Phạm Văn Cương đã phá 7.175 m2 rừng, còn đối tượng Phạm Văn Sa phá 8.253 m2 rừng. Hành vi của hai đối tượng này đủ để khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng. Vụ phá rừng này còn có 3 đối tượng khác tham gia nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Những đối tượng này đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 240 triệu đồng, đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại diện tích rừng đã phá. Quốc Triều