Người đàn ông bị đánh hội đồng trên vỉa hè ở Hà Nội

Ngày 24/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nam thanh niên hành hung một người đàn ông ở Hà Nội. Sự việc xảy ra tại khu vực gần chung cư Gemek Tower 2, xã An Khánh.

Nạn nhân bị đánh hội đồng trên phố (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip đăng tải, người đàn ông đang đi dưới đường thì bị một nam thanh niên phóng xe máy, tông ngã ra vỉa hè. Thấy nạn nhân ngã ra, một người đàn ông khác cầm hung khí lao tới, vụt, đá liên tiếp vào đầu và người nạn nhân.

Sau đó, 2 người này liên tục dùng hung khí, ghế nhựa, đấm, đá vào vùng đầu và mặt nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn, lúc đó 2 người đàn ông mới bỏ đi.

Chỉ huy Công an xã An Khánh cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc trên và đang cho xác minh, điều tra.