Người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi khai gì?

Chiều 9/6, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập ông V.T.Đ. (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai - đến trụ sở làm việc.

"Hiện cơ quan công an chưa tiến hành tạm giữ hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào với ông Đ.. Chúng tôi mới chỉ triệu tập người đàn ông này đến cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Công an quận đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra, làm rõ sự việc này", vị lãnh đạo nói.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra từ tối 7/6, khi đó, cháu M. (bé gái bị hành hung) được người nhà đưa đến một nhà sách trong khu Tây Nam Linh Đàm, cháu chơi một mình trong nhà bóng.

Quá trình chơi, bé M. nhặt những quả bóng nhựa ném, vô tình trúng phải người đàn ông đeo kính cận. Người đàn ông này đã lớn tiếng mắng và dùng tay đánh cháu bé.

Sự việc được camera của siêu thị ghi lại. Thời điểm bé M. bị đánh không có ai chứng kiến do khu vực nhà bóng vắng người.

Ông V.T.Đ. tới làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ hôm đó đến ngày 9/6, cháu M. bị ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, khóc nhiều nên gia đình mới truy hỏi và đến cơ quan công an trình báo.

Trước tính chất của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng Công an phường Hoàng Liệt điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận, tối hôm đó, ông này cũng đưa con đến nhà sách rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị cháu M. vô tình ném bóng nhựa trúng mặt. Lúc này do không kiềm chế được bản thân, ông Đ. đã dùng chân, tay đánh 2-3 cái vào người cháu bé.

Sau đó, do ân hận về hành vi của mình, ông Đ. đã gửi lời xin lỗi đến cháu M. và gia đình cháu bé.

Liên quan tới vụ việc, cùng ngày, anh Nguyễn T.A. (bố bé gái bị hành hung) cho biết anh đang làm việc với Công an quận Hoàng Mai để đề nghị điều tra sự việc con gái anh bị đánh.

Theo anh T.A., lúc 8h ngày 9/6, anh đã nộp toàn bộ video, bằng chứng về việc con gái bị đánh cho Công an phường Hoàng Liệt.

Theo người cha này, tối 7/6, con gái 4 tuổi của anh được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, bé gái liên tục khóc, hoảng loạn. Khi kiểm tra camera giám sát của khu vui chơi, gia đình phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hành vi bạo hành của người đàn ông với bé gái.

Anh T.A. cho hay thời điểm trên, vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài do đang mang bầu, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi cháu bé bỏ đi, người này vẫn tiếp tục đánh thêm một phát. Bé gái còn bị người đàn ông chửi bới, đe dọa.