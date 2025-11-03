Bật loa kẹo kéo, hát karaoke ở khu dân cư: Không khác gì tra tấn hàng xóm

Tiếng hát tra tấn tinh thần

“Người tâm lý bình thường hay bất thường cũng không ai chịu đựng nổi sự ô nhiễm âm thanh này, nhất là người có vấn đề về thần kinh. Loa kẹo kéo, loa đài, còi xe... ầm ĩ khiến người xung quanh như bị tra tấn - không kém gì hành hạ thể xác.

Dù đã có quy định về tiếng ồn, song rất nhiều người có ý thức xã hội, kiến thức pháp luật kém, họ chỉ biết đến bản thân, coi thường người khác, gây phiền toái cho cộng đồng. Cái giá phải trả đôi khi là rất đắt”.

Đó là chia sẻ của độc giả Cảnh Ngô dưới bài viết Mở nhạc lớn gây ồn ào, người đàn ông ở TPHCM bị hàng xóm tấn công đăng trên Dân trí.

Người đàn ông về nhà cố thủ sau khi tấn công hàng xóm mở nhạc lớn gây ồn ào (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng chung tâm trạng, bạn đọc Văn Cường gọi những người mở nhạc to, hát karaoke giữa khu dân cư là “kẻ ngông cuồng, coi thường xã hội”.

“Sự việc thật đáng tiếc. Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Pháp luật đã quy định nhưng họ - những người mở nhạc to, hát karaoke chẳng thèm đoái hoài, sự việc kéo dài khiến những người sống xung quanh không thể chịu đựng nổi gây ức chế và có những hành động bộc phát. Nếu muốn sống yên ổn thì luật phải cứng rắn hơn với loại “tội phạm karaoke” này”, anh viết.

Bạn đọc Quyết Thắng ngán ngẩm: “Gặp hàng xóm kiểu này chỉ biết khóc. Mấy người mở nhạc to, hát karaoke hầu như chỉ nghĩ cho mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Họ mở âm thanh rất to gây khó chịu cho hàng xóm.

Pháp luật nên quy định nhà nào mở nhạc, muốn hát karaoke phải đóng kín cửa, ai không chấp hành thì bị phạt nặng. Chắc chắn sẽ không còn cảnh tra tấn hàng xóm vì hát trong nhà đóng kín cửa thì người hát sẽ tự giác mở âm thanh nhỏ lại”.

Nhiều bạn đọc khác chia sẻ tình cảnh bị “tra tấn” bởi âm thanh hỗn tạp suốt ngày đêm. Người thì không thể ngủ, người phải cho con đi học nơi khác, thậm chí có gia đình phải chuyển nhà vì không chịu nổi tiếng hát ầm ĩ của hàng xóm.

Khó nhưng cần xử lý dứt điểm “tội phạm karaoke”

Nhấn mạnh một trong những khó khăn để xử phạt tiếng ồn là không có thiết bị đo hoặc chưa đủ độ ồn đến mức phải xử phạt khiến tình trạng này không thể xử lí triệt để, độc giả Hải Hà kiến nghị cần có quy định xử phạt hành vi sử dụng loa kẹo kéo, hát karaoke nơi công cộng mà không cần thiết bị đo âm lượng.

Theo đề xuất của độc giả này, chỉ cần đứng ngoài phạm vi nhà hay quán mà vẫn nghe tiếng nhạc là đủ căn cứ xử lý. Người dân chỉ cần quay video từ xa làm chứng cứ là được.

“Theo tôi việc để âm thanh lớn lọt ra ngoài phạm vi đất của mình là không còn có thể chấp nhận được nữa. Không một ai ở xung quanh muốn nghe nhạc hay tiếng hát gì của hàng xóm cả. Vấn nạn mở nhạc to, karaoke đã diễn ra quá lâu rồi. Từ nhà dân đến hàng quán, bật suốt ngày suốt đêm, người ta không thể sống bình thường được.

Tôi đề nghị phải có biện pháp xử lý thật quyết liệt và nặng tay đối với những kẻ này. Các nhà hàng, quán ăn thì phải phạt nặng gấp đôi so với cá nhân mới đủ tính răn đe”.

Anh Công Tuấn (Hà Nội) cho biết, dù đã phản ánh nhiều lần nhưng chính quyền địa phương vẫn chỉ nhắc nhở rồi thôi. “Nhà tôi bị 3 hộ xung quanh thay nhau “tra tấn” bằng hình thức... hát karaoke nhiều năm. Con cái không học bài được, mẹ già phải chuyển chỗ ở. Tôi đã gọi công an phường hàng chục lần, nhưng họ chỉ nhắc nhở”, anh kể.

Nickname Ball Dragon cũng đặt câu hỏi: “Luật xử lý tiếng ồn đã định hình chưa? Vấn nạn này tồn tại nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, là nguyên nhân của nhiều vụ án. Rất nhiều địa phương vẫn làm ngơ - liệu cơ quan Nhà nước có thực sự muốn cùng người dân dẹp bỏ tình trạng này không?”.

Theo dõi sự việc, chị Thanh Hà cảnh báo, nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, những hành động tiêu cực sẽ còn tiếp diễn. “Mong chính quyền có hình thức xử lý mạnh để tránh những hành vi quá khích do bức xúc dồn nén lâu ngày”, chị nói.

Bạn đọc Luu Theu nhìn nhận: “Karaoke, vứt rác bừa bãi, thả rông chó mèo, lấn chiếm lối đi chung... toàn những vấn đề nhức nhối lâu năm nhưng bàn mãi rồi lại thôi. Gặp hàng xóm biết điều thì còn đỡ, chứ gặp người thiếu ý thức thì chỉ biết chịu trận”.

Anh Bùi Đông Dương khẩn cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý mạnh tay vấn nạn này: “Mong cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở, lập biên bản. Tôi nghĩ cần có quy định cụ thể với chế tài xử phạt thật nặng, vì nhắc nhở hay cảnh cáo thì chẳng ai sợ, họ chỉ hứa cho có rồi đâu lại vào đấy.

Những người hát gây ồn ào đa phần là dân nhậu, có nhắc nhở thì họ vẫn chứng nào tật nấy. Phải phạt thật nghiêm để răn đe, đồng thời có thêm kinh phí cho lực lượng tuần tra”.

Bên cạnh đó, anh Dương cho rằng quy định hạn chế tiếng ồn từ 22h đến 6h sáng là chưa hợp lý: “Chẳng lẽ phải đợi đến 22h mới được nghỉ ngơi hoặc học bài? Giờ đó là giờ ngủ rồi, còn ai dạy mà học nữa. Ra nhắc nhở thì còn bị chửi lại. Báo lên phường, xã hay cơ quan chức năng thì cũng ngại làm phiền người khác”.