Chấn động đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách... tự đục vỡ xương khớp

Chiều 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu (SN 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ) là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích, Tạ Minh Châu dựng lên một quy trình trục lợi bài bản từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Tạ Minh Châu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật.

Khi tạo xong thương tích, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đánh giá thủ đoạn này vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia; vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao. Các công ty bảo hiểm cũng khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Công an xác định, Châu đã câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng trong đường dây trục lợi bảo hiểm nhân thọ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Bằng thủ đoạn đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Từ kết quả đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Một số tổn thương xương do các đối tượng tạo ra nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ (Ảnh phim chụp XQ, Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp).

Hiện trường khu vực các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương để trục lợi bảo hiểm nhân thọ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án.