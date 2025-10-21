Người đàn ông 53 tuổi thừa nhận nhiều lần xâm hại bé gái 10 tuổi

Ngày 21/10, Công an xã Tân Phước Hưng (TP Cần Thơ) cho biết đang làm rõ vụ người đàn ông bị tố cáo xâm hại trẻ em dưới 13 tuổi, xảy ra trên địa bàn xã.

Đối tượng Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 16/10, Công an xã Tân Phước Hưng tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại ấp Tân Hưng.

Qua xác minh, cảnh sát đã mời đối tượng Nguyễn Văn Phụng (SN 1972, ngụ xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ), nghi xâm hại cháu P.T.N.H. (10 tuổi, cùng địa phương), đến trụ sở làm công an xã làm việc.

Ban đầu Phụng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận nhiều lần xâm hại cháu H. và đe dọa cháu không được tiết lộ với người thân.

Công an xã Tân Phước Hưng đã lập hồ sơ, báo cáo vụ việc và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện giám định, thu thập chứng cứ, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân.