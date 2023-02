Cha dượng nhiều lần xâm hại con gái riêng 10 tuổi của vợ

Ngày 21/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.M.C. (51 tuổi, ở thành phố Tuyên Quang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.S. (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn) - đối tượng liên quan đến vụ án.

Đối tượng N.M.C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, N.M.C. đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu H.K.L. (10 tuổi, ở huyện Yên Sơn).

Ngày 17/2, vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, đối tượng C. là cha dượng của cháu L., còn N.T.S. là mẹ đẻ của cháu bé.

Đối tượng N.T.S. (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, để hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng được điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được thỏa hiệp hoặc vì mặc cảm mà không tố giác tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại, người dân cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.