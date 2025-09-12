Người dân mang 60 khẩu súng đến công an đổi lấy quà

Ngày 12/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Nam Xuân đã tổ chức chương trình "Đổi quà lấy vũ khí" vào ngày 10/9 tại trụ sở nhà văn hóa bản Phố Mới và trụ sở Công an xã Nam Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Trong ngày 10/9, người dân trên địa bàn xã Nam Xuân đã tự giác mang đến giao nộp 60 khẩu súng săn các loại và 20 vũ khí thô sơ, bao gồm kiếm, nỏ, côn, kích điện. Đổi lại, những người tham gia đã nhận được các phần quà tặng là nhu yếu phẩm như nước mắm, mì chính, đường, sữa và mũ bảo hiểm.

Người dân mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến công an giao nộp (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trung tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Nam Xuân, cho biết đơn vị nhận định trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ dân lưu giữ và sử dụng vũ khí tự chế như súng săn, cung, nỏ, bẫy để săn bắt thú rừng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

"Để khuyến khích người dân tự giác giao nộp, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chủ động xây dựng, triển khai chương trình "đổi quà lấy vũ khí và công cụ nguy hiểm"", Trung tá Hùng nhấn mạnh.

Người dân được nhận những phần quà (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nguồn kinh phí mua quà tặng được huy động từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình.

Ông cho biết: "Hiện tại, với nguồn kinh phí hạn hẹp, chương trình mới chỉ dừng lại ở việc trao những phần quà mang tính chất động viên, khuyến khích. Thời gian tới, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm đồng hành với chương trình để vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vừa hỗ trợ được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn những phần quà thiết thực hơn".