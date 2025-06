Long An tiêu hủy hàng nghìn khẩu súng tự chế, công cụ hỗ trợ

Ngày 27/6, Công an tỉnh Long An tổ chức tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bàn giao.

Trong đợt này, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 250 khẩu súng tự chế các loại, hơn 500 dao tự chế, hơn 200 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 300 dùi cui điện, cùng hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ khác.

Hàng trăm khẩu súng tự chế được xe lu cán nát (Ảnh: N.H.).

Số vũ khí trên được tiêu hủy bằng cách dùng xe lu cán nát. Đối với vật liệu nổ, lực lượng chức năng vô hiệu hóa trước khi chôn lấp theo quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Long An, kết quả này là thành quả của nhiều năm triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

“Chúng tôi xác định rõ việc thu gom, tiêu hủy vũ khí không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cộng đồng. Mỗi con dao, khẩu súng tự chế bị loại bỏ là một nguy cơ phạm tội, gây thương tích, thậm chí án mạng được ngăn chặn từ sớm”, Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, nói.