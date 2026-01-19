Tức giận vì bạn gái bị nghỉ việc, nam thanh niên dùng dao đâm người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Lâm (22 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 17/1, tổ công tác Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội) trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố Ngọc Lâm đã phát hiện vụ xô xát giữa hai nam thanh niên.

Nguyễn Xuân Lâm (Ảnh: C.A.).

Trong đó, Xuân Lâm có biểu hiện manh động, cầm dao và gây thương tích cho nạn nhân. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bạn gái của Lâm bị cho nghỉ việc nên đối tượng xảy ra cãi vã với chủ quán. Thời điểm này, bạn trai của chủ quán là anh T.A. xuất hiện và giữa hai bên xảy ra xô xát.

Trong quá trình giằng co, Lâm đã dùng dao đâm anh T.A. gây thương tích.