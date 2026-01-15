Bắt 2 thanh niên chém nhầm người đi đường

Ngày 15/1, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, quê An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, 23h ngày 17/10/2025, Tuấn Anh và Bùi Thanh Tuấn (26 tuổi, quê An Giang) nghe tin có người mang hung khí đến phá quán karaoke do mình bảo kê tại ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, nên cả 2 rủ nhau cầm một con dao tự chế đến quán để giải quyết.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến đầu hẻm vào quán, thấy anh N.P. (25 tuổi, quê ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô một mình, trên xe có treo dao dùng để cạo ống khói lò đốt rác.

Cho rằng anh P. là người đến phá quán nên 2 đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân rồi bỏ đi.

Anh P. sau đó được đưa đi cấp cứu với kết quả giám định thương tích là 39%.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh và Thanh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Tuấn Anh bị bắt tạm giam còn Thanh Tuấn đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên không được áp dụng biện pháp ngăn chặn.