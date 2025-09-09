Nam thanh niên nguy kịch vì bị người lạ vô cớ lấy đá đập đầu

Ngày 9/9, thông tin từ UBND xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên đi đường bị người đàn ông dùng đá đập vào đầu dẫn đến thương tích rất nặng.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 8/9, anh L.H.S. (26 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl) đang trên đường di chuyển về nhà. Đến thôn 16, xã Ea Nuôl, anh S. bất ngờ bị ông T.V.T. (47 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl) xông tới, dùng hòn đá lớn đập liên tiếp vào đầu.

Nạn nhân nguy kịch sau khi bị người đàn ông dùng đá tấn công (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nghe tiếng kêu cứu của anh S. nhiều người dân chạy tới can ngăn và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh S. được chẩn đoán bị tổn thương nặng ở phần đầu, trong tình trạng nguy kịch và đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl cho biết thêm, ông T. là người có thần kinh không bình thường và thường đi nhặt ve chai để mưu sinh.

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã đưa ông T. về trụ sở để điều tra, làm rõ.