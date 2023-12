Nghệ An bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo từ nước ngoài về

Chiều 26/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chủ trì, triệt phá thành công 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An.

Công an đã bắt giữ 6 đối tượng với hơn 1,9 tấn pháo. Đây là số lượng pháo lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay mà Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Văn Hậu).

Rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ hơn 1,2 tấn pháo hoa nổ; một ô tô, 4 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác liên quan chuyên án.

Cầm đầu đường dây này là Hồ Viết Sơn (SN 1995) và Nguyễn Cảnh San (SN 1982), cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Trường (SN 1986) và Hồ Viết Hùng (SN 1987), cùng trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Đây là chuyên án bắt giữ với số lượng pháo lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay mà Công an Nghệ An thực hiện (Ảnh: Văn Hậu).

Trước đó, ngày 24/12, Công an huyện Nghi Lộc cùng các lực lượng cũng bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh (SN 1986, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) và Đậu Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh) về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ 672kg pháo hoa nổ các loại; 2 ô tô, 4 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác liên quan chuyên án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ rạng sáng 26/12 (Ảnh: Văn Hậu).

Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại.