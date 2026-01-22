Người đàn ông tử vong sau lời thách thức “đâm đi”

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Kim Trọng (SN 1995, trú tại xã Sơn Lâm, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 31/7/2025, giữa Trọng và người cậu ruột L.V.M. (SN 1989) xảy ra cự cãi liên quan đến việc anh M. đã bán một thửa đất của bố mẹ (ông bà ngoại Trọng).

Bị cáo Lô Kim Trọng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Người cậu nói Trọng bán thửa đất ông bà ngoại cho để đi nơi khác sống. Nghĩ cậu có ý định đuổi mình nên Trọng vào buồng cầm dao chạy ra.

Thấy cháu cầm dao đứng trước mặt mình, anh M. lên tiếng thách thức và bị Trọng đâm vào vùng đầu. Hai bên xảy ra xô xát, Trọng đâm tiếp một nhát vào người cậu.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó một ngày. Lô Kim Trọng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Trọng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tỏ ra hối hận khi gây ra cái chết cho cậu ruột. Đại diện hợp pháp của người bị hại cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lô Kim Trọng 18 năm tù. Về phần dân sự, do đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.