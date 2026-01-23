Gã đàn ông cầm dao truy sát người tình cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Ngày 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Võ Nghi Hưng (48 tuổi, trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tổng cộng 10 năm 6 tháng tù về 2 tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Hưng quen bà T. (SN 1979, trú tại xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từ năm 2015, nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2025, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn, bà T. cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng.

Võ Nghi Hưng tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng 6/7/2025, Hưng đến nhà bà T. nói chuyện, bày tỏ mong muốn quay lại chung sống nhưng không được đồng ý. Ba ngày sau, khi phát hiện bà T. điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 552, đoạn qua xã Đức Minh (huyện Đức Thọ cũ), Hưng đuổi theo, ép nạn nhân vào lề đường.

Sau một hồi cãi vã, Hưng mở cốp xe máy, lấy con dao dài khoảng 32cm đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống bãi cỏ ven đường. Gây án xong, Hưng tiếp tục dùng dao cắt cổ và đâm vào bụng mình nhưng không tử vong.

Cả 2 được người dân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh giữa cánh đồng và đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy bà T. tổn hại 20% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng tỏ ra ăn năn, khai do mù quáng trong tình cảm nên không làm chủ được hành vi và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Nghi Hưng về mức án nêu trên.