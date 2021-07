"Ngã ngửa" với lời khai của giám đốc công ty bất động sản trộm cây cảnh

Dân trí Trong thời gian bất động sản "đóng băng", Hồ Xuân Lộc cùng 2 đồng phạm khác đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cây cảnh liên huyện.

Hồ Xuân Lộc - giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản cầm đầu nhóm trộm cây cảnh liên huyện.

Ngày 13/7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị vừa chủ trì, phối hợp công an một số xã bắt giữ các đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm cây cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 6/2021 tới thời điểm bị bắt, Hồ Xuân Lộc (SN 1983, giám một công ty kinh doanh bất động sản); Nguyễn Văn Lạc (SN 1995) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã thực hiện 5 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh và thị xã Cửa Lò. Trong đó, Hồ Xuân Lộc được xác định là kẻ chủ mưu.

Các đối tượng sử dụng ô tô đi "dò" các gia đình có cây cảnh giá trị rồi tổ chức trộm, đưa lên ô tô chở về.

Lời khai ban đầu của Hồ Xuân Lộc, trong thời gian qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bất động sản khó khăn. Việc kinh doanh bị ngưng trệ, Lộc chuyển đến căn biệt thự mới mua trên địa bàn huyện Nghi Lộc sinh sống và đi trộm cây cảnh về... trưng bày cho đẹp.

"Hồ Xuân Lộc trộm nhiều loại cây khác nhau, trong đó có những cây hoa giấy theo giá thị trường lên tới hàng chục triệu đồng", nguồn tin của Dân trí cho hay.

Công an huyện Nghi Lộc đang trưng cầu giám định giá trị tài sản bị trộm để có căn cứ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Hoàng Lam