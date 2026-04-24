Nam thanh niên tự ý mở mỏ khai thác 26.000m3 khoáng sản

Ngày 24/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, trú phường Trung Sơn) để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng, máy móc (múc xúc, máy đục…) đang tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ: 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền, 1 đầu nghiền đang lắp đặt và khoảng 15.000m3 đá thành phẩm các loại.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, yêu cầu những người có liên quan phối hợp làm việc và tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc, Vũ Xuân Đoàn khai nhận, từ tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 26.000m3 khoáng sản (là Dolomite), số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.