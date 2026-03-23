Một người bị phạt 69 triệu đồng vì khai thác đất trái phép ở TPHCM

Ngày 23/3, Công an xã Bình Giã cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Công an xã Bình Giã khám nghiệm hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép (Ảnh: Công an xã Bình Giã).

Theo Công an xã Bình Giã, khoảng tháng 1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng công an phát hiện 2 xe ben chở đất lưu thông trên đường liên xã, thuộc ấp 4 (xã Bình Giã) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy phép khai thác khoáng sản hợp lệ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Sau hai tháng xác minh, điều tra, công an đã làm rõ đối tượng vi phạm.

Do đó, trong tháng 3, Công an xã Bình Giã đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đương sự về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tịch thu 15,2m³ đất, thu nộp ngân sách Nhà nước 69 triệu đồng.