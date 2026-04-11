Khởi tố vụ khai thác trái phép 30.000m3 đất ở Bắc Ninh

Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến Công ty TNHH bất động sản Thành Nam.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 3, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên tại xã Lục Sơn của Công ty TNHH bất động sản Thành Nam, có địa chỉ tại thôn 19, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Doanh nghiệp này do ông Ngô Đức Khải (52 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng) làm giám đốc.

Khu vực hoạt động khai thác tài nguyên (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 31/3, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Lục Sơn và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 3/6/2025, Công ty TNHH bất động sản Thành Nam được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản trên diện tích 10ha, với trữ lượng hơn 2,6 triệum3, gồm đất san lấp và đất làm gạch.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới được giao 3,51ha diện tích đất đủ điều kiện khai thác. Phần diện tích còn lại chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất và chuyển mục đích sử dụng nên chưa được phép khai thác khoáng sản.

Cơ quan chức năng xác định, dự án khai thác khoáng sản tại khu vực đồi Năm Hoàng, thôn Bãi Cả, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH bất động sản Thành Nam thuộc trường hợp không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trong quá trình hoạt động, công ty bị xác định đã khai thác ngoài khu vực được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng với diện tích 0,8ha. Trữ lượng khoáng sản khai thác trái phép khoảng 30.000m3 đất.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.