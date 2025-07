Từ vụ trộm xe máy, bắt 5 đối tượng liên quan ma tuý ở TPHCM

Ngày 29/7, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý K.S.P. (SN 1989, quê Vĩnh Long) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 19/7, anh H. (SN 1981, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) đến trụ sở công an trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy tại nhà trọ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua điều tra, cảnh sát xác định K.S.P. là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, P. khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xác định K.S.P. là nghi phạm trộm xe máy của người dân ở xã Tân Vĩnh Lộc (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra từ vụ trộm cắp tài sản, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã truy xét, bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trong việc bảo vệ tài sản. Khi phát hiện sự việc bất thường hoặc đối tượng khả nghi, người dân cần báo ngay cho công an xã qua số điện thoại: 028.3765.0318.