Nam thanh niên chém người tử vong rồi đến công an tự thú

Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ ẩu đả khiến một người tử vong, một người bị thương.

Khoảng 7h cùng ngày, Nguyễn Quốc Bảo (21 tuổi, trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) đến công an tự thú về việc dùng dao chém 2 người tại quán nhậu Ba Lành (đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi). Tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc điều tra.

Công an đến hiện trường thu thập thông tin để điều tra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Toàn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3h ngày 27/2, Nguyễn Quốc Bảo cùng anh trai là Nguyễn Quốc Vương (31 tuổi) và bạn gái của Vương nhậu tại quán Ba Lành. Lúc này, Trần Thái Dương (21 tuổi), Võ Hoàng Lam (25 tuổi), cùng trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi và 3 người khác cũng đang nhậu tại đây.

Trong lúc ăn nhậu giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, Trần Thái Dương đòi đánh Nguyễn Quốc Vương. Sự việc được những người xung quanh can ngăn nên tạm lắng xuống, nhóm của Bảo rời quán ra về.

Tuy nhiên Dương tiếp tục gọi điện thách thức, đòi đánh Vương. Bực tức, Bảo quay về phòng trọ tại một con hẻm ở đường Lê Lợi (phường Cẩm Thành) lấy một con dao, rồi nhờ bạn chở đến quán Ba Lành.

Tại đây, Bảo dùng dao chém Trần Thái Dương và Võ Hoàng Lam gây thương tích. Sau đó, Bảo cùng những người có mặt tại quán Ba Lành đưa Dương và Lam đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Võ Hoàng Lam đã tử vong, Trần Thái Dương bị thương ở tay và chân.