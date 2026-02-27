Hai thanh niên giật điện thoại ở Tây Ninh sa lưới vì xe hỏng giữa đường

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã hoàn tất điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra tại xã An Ninh. Hai bị can gồm Nguyễn Hồng Huy (25 tuổi, ngụ TPHCM) và Lê Huỳnh Hữu Lực (23 tuổi, quê An Giang).

Huy (trái) và Lực bị công an bắt giữ vì cướp điện thoại ở Tây Ninh (Ảnh: C.A.).

Theo kết quả điều tra, Huy và Lực đều có tiền án, mới chấp hành xong án phạt tù. Do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, cả hai nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Khoảng 16h30 ngày 3/11/2025, Huy lái xe máy biển số 59M1-304.55 chở Lực đến khu vực xã An Ninh tìm người đi đường để ra tay.

Khi đến đường ĐT825, đoạn qua ấp An Hưng (xã An Ninh), cả hai phát hiện chị N.T.T.M. lái xe máy phía trước, trên tay cầm điện thoại di động.

Huy tăng tốc vượt lên để Lực ngồi sau giật điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy. Bị hại truy đuổi, tri hô cướp.

Chạy được khoảng 1km, xe máy của Huy bất ngờ hỏng. Công an xã An Ninh phối hợp người dân nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt quả tang cả hai.

Tại cơ quan điều tra, Huy và Lực thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án được xử lý theo quy định của pháp luật.