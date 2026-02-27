Lĩnh 15 năm tù vì nổ súng bắn bạn nhậu

Ngày 27/2, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hậu (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) 13 năm tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên toà xét xử Phạm Văn Hậu (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, ngày 31/10/2024, Hậu và P.T.T. cùng 7 người bạn khác uống bia, hát karaoke tại quán "Miền Tây" thuộc xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Tân Phú Trung).

Đến khoảng 22h cùng ngày, giữa Hậu và T. xảy ra cự cãi. Nguyên nhân do Hậu uống bia say, lấy một khẩu súng ra "thể hiện". Khẩu súng này bằng kim loại nhựa màu đen xám, Hậu mua trên trang mạng xã hội Facebook vào năm 2021 với giá 2,5 triệu đồng và 2 viên đạn.

Hậu lấy súng ra để trên bàn nhậu thì T. nhìn thấy bực tức dùng tay đánh vào mặt Hậu 2-3 cái và được 2 người bạn đi cùng can ngăn.

Sau đó Hậu bỏ về nhà giấu súng ở giường trong phòng ngủ.

Khoảng 19h ngày 1/11, Hậu uống rượu bia, nhớ lại chuyện bị T. đánh liền tức giận đi về nhà lấy khẩu súng lắp 2 viên đạn vào, giấu trong túi quần rồi chạy xe máy đi tìm T. giải quyết.

Khi Hậu đến quán nhậu 69 thuộc xã Tân Phú Trung, gặp T. đang ngồi nói chuyện với T.T.T.A.. Hậu đi đến hỏi: "Vì sau anh đánh em ở quán Miền Tây?". T. đứng lên nói: "Mày làm như vậy thì đánh mày đúng rồi".

Ngay lập tức, Hậu rút súng trong túi quần nhắm thẳng vào T. bóp cò nhưng đạn không nổ. Hậu tiếp tục bóp cò lần hai, đạn găm trúng đùi phải của T.. Nạn nhân chảy nhiều máu, được T.A. đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lấy vỏ đạn và viên đạn không nổ ném bỏ xuống sông Cầu, còn khẩu súng đem về nhà cất giấu.

Ngày 2/11, T. đến Công an huyện Châu Thành cũ tố giác hành vi dùng súng bắn người của Hậu. Cơ quan chức năng đã mời Hậu lên làm việc, tại đây đối tượng thừa nhận dùng súng bắn T..

Cáo trạng kết luận hành vi của Hậu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.