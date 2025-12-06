Lập nhiều dây hụi ảo, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của người chơi

Ngày 6/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, trú tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hải Đảo (Ảnh: Công an Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2024, Nguyễn Hải Đảo cùng một số người khác mở dây hụi với các mức đóng 200.000 đồng - 5 triệu đồng trên ứng dụng Zalo. Nhóm này mời nhiều người quen biết tham gia để hưởng "hoa hồng".

Đảo lập nhiều nhóm Zalo do anh ta trực tiếp làm trưởng nhóm để hoạt động các dây hụi.

Đầu năm 2025, Đảo lập 11 tài khoản Zalo với hơn 10 dây hụi rồi giả làm hụi viên để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Với thủ đoạn này, Đảo yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh ta và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.