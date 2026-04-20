Trồng cây trước nhà, người đàn ông ở Lâm Đồng bị hàng xóm đánh nhập viện

Ngày 20/4, cơ quan chức năng phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng, đang xác minh, làm rõ vụ người đàn ông bị hàng xóm hành hung, gây thương tích.

Trước đó, chiều 15/4, ông Duy đến nhà ông N.P.L. (50 tuổi, trú tại hẻm 12, đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc) phản ánh việc lối đi chung bị ảnh hưởng bởi cây cảnh của ông L..

Dù ông L. giải thích cây cảnh không lấn chiếm lối đi chung, nhưng ông Duy không chấp nhận, nhổ cây trồng vứt ra đường.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong lúc xảy ra cự cãi, ông Duy dùng vật cứng đánh vào vùng cổ, cằm ông L. làm người này ngã xuống đường, đập đầu vào chậu cây, bất tỉnh.

Xảy ra vụ việc, người dân trong con hẻm đến can ngăn, đưa ông L. đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu. Theo các bác sĩ, ông L. bị vết thương hở phần mềm vùng cằm, phải khâu 9 mũi, vết thương vùng đầu khâu 4 mũi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường 2 Bảo Lộc có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.