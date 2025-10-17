Nam sinh lớp 12 bị học sinh cùng trường dùng dao đâm tử vong

Chiều 17/10, lãnh đạo Công an xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng liên quan đến học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, gần 12h cùng ngày, sau khi kết thúc buổi học sáng, một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (chưa rõ danh tính) bị học sinh học lớp 11 cùng trường dùng dao đâm ở khu vực ngoài khuôn viên nhà trường.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi các học sinh liên quan theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Hiện danh tính và nguyên nhân vụ việc chưa được cơ quan chức năng thông tin.