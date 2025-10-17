Tạm giữ hình sự đối tượng cầm bút đòi chọc vào mắt bác sĩ

Tối 16/10, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hòa (46 tuổi, trú tại xã Minh Châu) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 14/10, Hòa đưa em trai (41 tuổi) đến Bệnh viện đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn và sốt cao. Khi đến khu vực hành chính của khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm thủ tục.

Lê Văn Hòa tại cơ quan công an (Ảnh: Công xã Diễn Châu).

Trong lúc bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại người nhà bệnh nhân để hoàn thiện hồ sơ, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ thái độ bực bội, to tiếng chửi bới. Ngay sau đó, người đàn ông này xông vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ, đe dọa chọc bút vào mắt.

Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy nhanh chóng can ngăn, kéo Hòa ra ngoài. Toàn bộ hành vi được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Hình ảnh Hòa có hành vi tấn công bác sĩ trực tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Ảnh cắt từ clip).

Làm việc với cơ quan công an, Hòa khai trước đó đã uống rượu bia, thấy bác sĩ làm thủ tục chậm nên nóng giận, không làm chủ được hành vi.

Công an xã Diễn Châu tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Lê Văn Hòa theo quy định của pháp luật.