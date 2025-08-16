Hai thanh niên ở Hải Phòng rủ nhau trộm tiền công đức ở Hưng Yên

Ngày 16/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây Công an phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên nhận tin báo khu di tích quốc gia Nguyễn Thiện Thuật ở tổ dân phố Xuân Nhân bị kẻ gian cạy cửa, đập két sắt hòm công đức để trộm tiền.

Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra và xác định hai nghi phạm gây án. Hai người bị bắt giữ là Phạm Duy Khánh (17 tuổi) và Vũ Xuân Tùng (18 tuổi), cùng trú tại xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng.

Khánh và Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Khánh khai do không có việc làm nên rủ Tùng cùng trộm tài sản, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cả hai thừa nhận hành vi phá két sắt, lấy 6,9 triệu đồng từ hòm công đức.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khánh và Tùng về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.