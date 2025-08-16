Khám nhà đối tượng cho vay lãi "cắt cổ", cảnh sát phát hiện điều bất ngờ

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Công Khá (SN 1974, trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện Khá có quan hệ xã hội phức tạp, biểu hiện giàu có bất thường. Do vậy, các trinh sát đã kiên trì theo dõi, thu thập chứng cứ liên quan đến đối tượng này. Ngày 7/8, Khá được triệu tập về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Công Khá (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ban đầu, Khá ngoan cố chối tội, nhưng trước lập luận sắc bén cùng chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất từ 120%/năm đến hơn 300%/năm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Khá đã cho vay và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân là anh M.L.H.P. với lãi suất 120%/năm và anh P.Q.P. với lãi suất 326%/năm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khá, lực lượng công an thu giữ 25,4 triệu đồng, 6.000 USD, máy đếm tiền, ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, giấy vay tiền cùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra.