Nữ quái mạo danh cháu thứ trưởng để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Linh (33 tuổi) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, cuối năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Linh quen anh H. (29 tuổi).

Dù không có nghề nghiệp ổn định, cô ta tự nhận đang công tác tại Bộ Công an, đồng thời bịa chuyện mình là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, cháu của một Thứ trưởng Bộ Công an.

Để tạo lòng tin, Linh còn mua và mặc bộ quân phục công an, sau đó dẫn anh H. đến thăm nhà một liệt sĩ từng công tác trong ngành.

Tại đây, Linh tiếp tục giới thiệu với mọi người rằng mình là bạn thân của liệt sĩ.

Bằng các chiêu trò nói trên, sau một thời gian, Linh dần chiếm được lòng tin của anh H..

Bị cáo Hồ Thùy Linh tại tòa (Ảnh: K.L.).

Khi anh này bày tỏ mong muốn xin vào làm việc tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Linh liền hứa sẽ nhờ “mối quan hệ” trong ban lãnh đạo công ty giúp đỡ.

Linh cho anh H. xem nhiều số điện thoại mà cô ta bịa là của Thứ trưởng Bộ Công an, Thư ký của Thứ trưởng và bố mình là một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thậm chí, Linh còn lập nhiều tài khoản Zalo, giả danh Thứ trưởng và Thư ký để nhắn tin với anh H.

Thực tế, các số điện thoại này đều là sim không chính chủ, bị cáo mua để giả mạo. Từ những số sim đó, Linh nhắn tin yêu cầu anh H chuyển tiền “mua quà biếu”. Tin tưởng Linh có công tác trong ngành công an và có quan hệ với “vip”, anh H đã làm theo mọi yêu cầu chuyển tiền.

Thậm chí Linh còn “vào vai” Thứ trưởng Bộ Công an để nhắn tin thông báo với anh H. rằng hồ sơ xin việc tại ACV của anh đã bị hủy, đồng thời hứa sẽ “xin” cho anh vào làm tại Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Sau đó, bị cáo tiếp tục dùng các số điện thoại không chính chủ, giả làm Thư ký của Thứ trưởng để yêu cầu anh H chuyển tiền với nhiều lý do như mua quà biếu lãnh đạo, chi phí làm thủ tục, hồ sơ xin việc…

Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt của anh H hơn 4,5 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, Linh cắt liên lạc và hủy các sim giả mạo.

Về phía nạn nhân, khi tìm hiểu, anh H. phát hiện Linh không phải là con của lãnh đạo công an tỉnh, cũng không quen biết vị Thứ trưởng như từng nói.

Tháng 10/2023, anh H. lần ra địa chỉ của Linh tại Hà Nội và gặp bị cáo cùng chồng.

Khi bị đòi tiền, Linh tiếp tục bịa rằng đã chuyển toàn bộ cho vị thứ trưởng để “nhờ xin việc”, rồi hứa sẽ trả nhưng sau đó không thực hiện.

Đến ngày 9/11/2023, anh H. nộp đơn tố cáo Linh đến cơ quan công an.