Trộm máy tính của bạn, 8 năm trốn sang Lào vẫn không thoát tội

Sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Đường Ngọc Như (SN 1983, quê xã Gia Hanh, Hà Tĩnh), đối tượng bị Công an TPHCM truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, khoảng cuối năm 2016, Như trong một lần đến nhà bạn tại TPHCM chơi đã trộm chiếc máy tính xách tay rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đường Ngọc Như (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Như bị Công an quận Phú Nhuận (cũ) khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Đến đầu năm 2017, Như sợ phải ngồi tù nên bỏ trốn sang Lào sinh sống.

Tại đây, Như thay đổi ngày sinh, lấy tên mới Thipphaphone, quốc tịch Lào và cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 30/11 vừa qua, Đường Ngọc Như trở về quê tại xã Gia Hanh sau 8 năm lẩn trốn và bị cảnh sát bắt giữ.