Nam công nhân hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Tân (31 tuổi, thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàn, tỉnh Quảng Trị) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Phan Văn Tân bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trưa 18/9, công an nhận được trình báo của người dân về việc cháu T.T.Q.N. (13 tuổi, Phú Thọ) bị một đối tượng mới quen qua mạng xã hội xâm hại tình dục.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT xác định được đối tượng đó là Phan Văn Tân, đang tạm trú tại xã Xuân Lãng, Phú Thọ. Tân đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Qua vụ việc, Cơ quan CSĐT khuyến cáo các gia đình quan tâm, giáo dục con em không dễ dãi kết bạn, làm quen với người lạ, người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội.

Gia đình và nhà trường cần phối hợp trang bị cho trẻ em kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại, quấy rối tình dục.

Công an khuyến cáo gia đình cũng nên thường xuyên chia sẻ, lắng nghe để kịp thời phát hiện khi trẻ bị xâm hại, hạn chế những tổn thương về thể chất và tinh thần của trẻ.