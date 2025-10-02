Bị phạt 10 triệu đồng vì để người nước ngoài ở công ty không khai báo

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ngọc Sơn (xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) vì không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Trong thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 31/7, doanh nghiệp này cho một người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại công ty nhưng không thực hiện khai báo tạm trú.

Hành vi đó vi phạm điểm đ, khoản 4, Điều 9 Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an Phú Thọ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục khai báo tạm trú (Ảnh minh họa: Công an cung cấp).

Hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo Nghị định 144 có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo hình ảnh đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không cho người nước ngoài lưu trú mà không khai báo.

Khi phát hiện trường hợp người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp hoặc không rõ ràng về giấy tờ tùy thân, công an đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất.

“Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là trách nhiệm xã hội của mỗi công dân. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần bảo vệ sự bình yên của cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”, cơ quan công an nhấn mạnh.