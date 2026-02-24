Mức phạt khi bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Không chỉ trong các dịp lễ, việc người lớn rủ rê, ép buộc hoặc “cho thử” rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi vẫn diễn ra khá phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là hành vi mang tính xã giao, không đáng kể hoặc xuất phát từ sự nuông chiều, thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính. Pháp luật hiện hành đã đặt ra những ranh giới rất rõ ràng nhằm bảo vệ sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của người chưa thành niên.

Trách nhiệm pháp lý khi bán rượu cho người dưới 18 tuổi (Ảnh minh họa: AI).

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, theo quy định tại khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định nghiêm cấm các hành vi: xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; đồng thời nghiêm cấm việc bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Đây là quy định mang tính nguyên tắc, thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước trong việc ngăn chặn tình trạng tiếp cận rượu, bia sớm ở lứa tuổi vị thành niên.

Đối với trường hợp cha mẹ hoặc người thân trong gia đình có hành vi xúi giục, ép buộc người dưới 18 tuổi uống rượu, bia và có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt tiền được áp dụng dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Quy định này khẳng định rằng ngay cả trong phạm vi gia đình, hành vi ép buộc trẻ vị thành niên sử dụng rượu, bia cũng không được xem là “chuyện nội bộ” mà có thể bị xử lý theo pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với các cơ sở kinh doanh, chủ cửa hàng nếu biết rõ độ tuổi của người mua chưa đủ 18 tuổi mà vẫn cố tình bán rượu, bia thì có thể bị xử phạt 1-3 triệu đồng theo Điểm a Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Đây là chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh trong việc kiểm soát độ tuổi khách hàng, góp phần hạn chế việc người chưa thành niên dễ dàng tiếp cận đồ uống có cồn.

Như vậy, cả cá nhân trong gia đình lẫn chủ thể kinh doanh đều có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người dưới 18 tuổi. Việc “cho vui”, “cho biết mùi” hay vì lợi nhuận mà bỏ qua quy định pháp luật không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai của trẻ em mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý cụ thể.