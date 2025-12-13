Ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt 3 triệu đồng

Thông tin trên được nêu tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu bia theo quy định của pháp luật; xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

Hành vi ép buộc người khác uống rượu bia được Bộ Y tế đề xuất phạt tiền 1-3 triệu đồng (Ảnh: H.H).

Hành vi bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi; không niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán được đề xuất phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Nếu bán rượu bia tại địa điểm không bán theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Mức tiền phạt 15-20 triệu đồng được áp dụng với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu bia.

Ngoài ra, dự thảo nghị định đưa ra mức phạt tiền 200.000-500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá: Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát; không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Hành vi không có biển thông báo “không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi” tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá sẽ bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Đáng chú ý, Điều 27 dự thảo quy định xử phạt vi phạm về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mức phạt 3-5 triệu đồng được áp dụng với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phạt 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

Mức phạt 3-5 triệu đồng được đề xuất áp dụng với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bộ Y tế (cơ quan soạn thảo) cho rằng mức tiền phạt tại Nghị định 117/2020 của Chính phủ đến nay đã thực hiện gần 5 năm, các yếu tố về kinh tế - xã hội có sự thay đổi đáng kể (mức lương cơ sở tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng trung bình khoảng 3% mỗi năm).

“Mức tiền phạt đối với nhiều hành vi được coi là thấp, không đủ sức răn đe, thậm chí không còn tương xứng với lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, không phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh mức tiền phạt để bảo đảm tính răn đe và phù hợp với các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ Y tế nêu quan điểm.